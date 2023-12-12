В Чечне суд отказал в УДО Зареме Мусаевой, осужденной на пять лет колонии

Шалинский суд Чеченской Республики отказал в досрочном освобождении жене бывшего чеченского судьи Зареме Мусаевой, осужденной за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

В июле женщину признали виновной по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 159 («Мошенничество») УК РФ и приговорили к пяти годам колонии общего режима.

21 января 2022 года Мусаеву похитили из дома вооруженные люди в гражданской одежде и масках. Ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Позднее в МВД республики пояснили, что Мусаеву доставили на допрос как свидетеля по делу о мошенничестве.

Однако 2 февраля ее взяли под стражу. Согласно версии полиции, Мусаева напала на полицейского, когда тот пытался оформить протокол: схватила его правой рукой за левую щеку и оцарапала.

Ранее женщина отказалась от услуг адвоката и заявила, что по состоянию здоровья отказывается участвовать в процессуальных мероприятиях. Мусаева больна диабетом. Вину женщина не признала.