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13:06, 12 декабря 2023Бывший СССР

В Одесской области сообщили о повреждении административного учреждения

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении административного учреждения
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstru / Reuters

В Одесской области повреждено административное учреждение. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

По его словам, ночью в результате ракетного удара поражено административное здание. Он не уточнил, о каком именно учреждении идет речь.

Ранее стало известно о повреждении административного здания в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне.

11 декабря взрывы прозвучали в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.

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      Алевтина Запольская
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