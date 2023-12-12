В Одесской области сообщили о повреждении административного учреждения

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении административного учреждения

В Одесской области повреждено административное учреждение. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

По его словам, ночью в результате ракетного удара поражено административное здание. Он не уточнил, о каком именно учреждении идет речь.

Ранее стало известно о повреждении административного здания в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне.

11 декабря взрывы прозвучали в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.