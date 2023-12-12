Визит Зеленского в Аргентину вызвал замешательство в США

Бывший советник Пентагона Брайен: визит Зеленского в Аргентину сложно объяснить

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Аргентину на инаугурацию нового президента страны Хавьера Милея сложно объяснить на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Об этом заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для газеты Asian Times (AT).

«Его появление в Аргентине трудно объяснить, поскольку ситуация на поле боя на Украине ухудшается. Милей сочувствует Украине, но Аргентина не может предложить ничего, кроме сочувствия, поскольку страна — банкрот», — отметил военный аналитик.

Брайен также отметил, что сейчас ВСУ теряют свои лучшие части, а дальнейшая растрата живой силы станет катастрофичной для Киева.

Ранее Зеленский посетил инаугурацию Милея в Буэнос-Айресе. Глава государства поздравил своего коллегу объятиями и пожелал Милею и всему народу Аргентины «удивить мир своими успехами». Зеленский также выразил уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между странами.

В свою очередь, новый аргентинский лидер пообещал организовать саммит по Украине в 2024 году. В нем примут участие лидеры государств Латинской Америки.