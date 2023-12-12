Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

Минобороны Франции заявило об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

Министерство обороны Франции заявило об отражении атаки йеменских хуситов на норвежский танкер Strinda. Об этом сообщает Reuters.

В Минобороны заявили, что фрегат ВМС D653 Languedoc отразил вечером 11 декабря атаку беспилотника на норвежское судно. В результате на борту танкера произошло незначительное возгорание, вызванное падением дрона.

10 декабря сам фрегат подвергся атаке двух беспилотников, запущенных хуситами. Моряки сообщили об уничтожении летательных аппаратов зенитным огнем.

Ранее 12 декабря военизированная группировка йеменских хуситов «Ансар Алла» заявила об атаке танкера Strinda противокорабельной ракетой в знак протеста против бомбардировок Израилем сектора Газа. По словам представителя движения Яхьи Сарии, судно направлялось с партией нефти в Израиль.