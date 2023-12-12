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15:23, 12 декабря 2023Мир

Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

Минобороны Франции заявило об отражении атаки хуситов на норвежский танкер
СюжетМинобороны:

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Министерство обороны Франции заявило об отражении атаки йеменских хуситов на норвежский танкер Strinda. Об этом сообщает Reuters.

В Минобороны заявили, что фрегат ВМС D653 Languedoc отразил вечером 11 декабря атаку беспилотника на норвежское судно. В результате на борту танкера произошло незначительное возгорание, вызванное падением дрона.

10 декабря сам фрегат подвергся атаке двух беспилотников, запущенных хуситами. Моряки сообщили об уничтожении летательных аппаратов зенитным огнем.

Ранее 12 декабря военизированная группировка йеменских хуситов «Ансар Алла» заявила об атаке танкера Strinda противокорабельной ракетой в знак протеста против бомбардировок Израилем сектора Газа. По словам представителя движения Яхьи Сарии, судно направлялось с партией нефти в Израиль.

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      Юрий Леонов
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