Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 12 декабря 2023Мир

Захарова назвала цель визита Зеленского в США

Захарова: Зеленский поехал в США умолять не бросать Украину

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США умолять американскую сторону выделить дополнительное финансирование на помощь Киеву, а также договариваться о передаче недр Украины корпорации BlackRock. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Зеленский будет уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем об американцах. Кроме того, она отметила, что, по информации из украинских Telegram-каналов, цель его визита в Вашингтон — «закрытие вопроса о передаче всех стратегических предприятий недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock в обмен на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной и финансовой помощи».

Представитель МИД уточнила, что сейчас украинский президент думает лишь о своем выживании, которое невозможно без американских денег.

Ранее Захарова высказала мнение, что Зеленский отправился в США шаромыжничать. По ее мнению, он будет умолять своих хозяев и продюсеров своего шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ заподозрила Россию в хакерской атаке на «Киевстар»

      Плющенко исполнил двойной тулуп и обратился к россиянам

      Стало известно о взрывах в центре Херсона

      Доктор Мясников заявил о бессмысленности диспансеризации

      Путин поблагодарил Зорькина за работу Конституционного суда

      Финляндия значительно увеличит производство боеприпасов

      Квартиры жителей российского города покрылись льдом изнутри

      Названа дата первого автобусного рейса из России в Финляндию

      Арест блогеру Шабутдинову продлили

      Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости