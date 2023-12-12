Захарова назвала цель визита Зеленского в США

Захарова: Зеленский поехал в США умолять не бросать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США умолять американскую сторону выделить дополнительное финансирование на помощь Киеву, а также договариваться о передаче недр Украины корпорации BlackRock. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Зеленский будет уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем об американцах. Кроме того, она отметила, что, по информации из украинских Telegram-каналов, цель его визита в Вашингтон — «закрытие вопроса о передаче всех стратегических предприятий недр и земли Украины в управление транснациональной корпорации BlackRock в обмен на ее содействие в получении нового масштабного пакета военной и финансовой помощи».

Представитель МИД уточнила, что сейчас украинский президент думает лишь о своем выживании, которое невозможно без американских денег.

Ранее Захарова высказала мнение, что Зеленский отправился в США шаромыжничать. По ее мнению, он будет умолять своих хозяев и продюсеров своего шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима.