В Android появится встроенная защита от фишинга

Android Police: в будущих версиях Android появится защита от фишинга

Компания Google добавит в ОС Android автоматическую защиту от фишинговых атак. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты изданию изучили ОС Android 14 QPR2 Beta 2, в которой обнаружили новые настройки безопасности. В разделе «Больше безопасности и конфиденциальности» нашли пункт, описанный как автоматическая защита от фишинговых атак.

Судя по описанию, операционная система будет анализировать поведение приложений и сервисов и выявлять потенциальные случае мошенничества. По словам авторов, все вычислительные процессы будут происходить на устройстве, но в некоторых случаях Android может связаться со службой Google Play Protect, чтобы подтвердить угрозу и предупредить других пользователей о мошенничестве.

Также в декомпилированной версии ОС специалисты нашли службу ContentProtection, которая, в том числе, проверяет, как часто то или иное приложение обращается к конфиденциальным данным пользователям. Так, система определяет, когда приложение запрашивает пароль и анализирует необходимость этих действий.

В начале декабря в бета-версии Android обнаружили общий черный список. Пользователи смогут блокировать подозрительные номера, а затем делиться этой информацией с другими владельцами смартфонов.