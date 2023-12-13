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23:00, 13 декабря 2023Спорт

Фитнес-тренер назвал семь правил для повышения эффективности домашних тренировок

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Вадим Радугин назвал семь правил, которые помогут повысить эффективность домашних тренировок. Его слова приводят «Кубанские новости».

Эксперт призвал определить для себя конкретную цель, установить график тренировок, избегать гонки за результатами, найти подходящую музыку, пить воду во время тренировок, следить за питанием и надевать правильную одежду и обувь.

«Повышайте нагрузку постепенно. Иначе сильная усталость в первые же дни надолго отобьет охоту тренироваться», — добавил Радугин. Он также отметил, что домашние тренировки — занятия, которые осилят лишь самые стойкие и целеустремленные.

22 ноября кандидат педагогических наук и доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова раскрыла способы использования предметов быта в домашних тренировках. Она заявила, что скалка и полотенце могут заменить специальный ролл.

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      Алексей Гусев
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