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09:14, 13 декабря 2023Силовые структуры

Глава района российского региона причинил ущерб бюджету в 47 миллионов рублей

В Красноярском крае следователи возбудили дело против главы Березовского района

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Березовского района по подозрению в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, с октября 2017 по февраль 2018 года госслужащий подписал постановления о переводе трех земельных участков общей площадью более 720 тысяч квадратных метров из категории сельскохозяйственных земель в категории земель промышленности и коммунального обслуживания. Далее их передали в аренду коммерческой организации.

После эти участки продали по заниженной стоимости. Один приобрели за 147 тысяч рублей при рыночной стоимости 8 миллионов рублей, второй — за 80 тысяч при рыночной стоимости 4 миллиона рублей, а третий участок был куплен за 8,9 миллиона рублей при рыночной стоимости 35 миллионов рублей. Таким образом глава района нанес бюджету ущерб, который оценивается в более чем 47 миллионов рублей.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли в Ростовской области мошенническую схему с муниципальной землей, арестована руководительница Чертковского отдела Росреестра.

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      Варвара Митина
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