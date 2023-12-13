«Копенгаген» подарил болельщикам пиво после выхода в плей-офф Лиги чемпионов

«Копенгаген» подарил болельщикам пиво после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Копенгаген» сделал подарок болельщикам после выхода в плей-офф Лиги чемпионов-2023/2024. Об этом сообщает Sport24.

После финального свистка в матче с турецким «Галатасараем» на экране стадиона появилась надпись о том, что каждый из 34 726 присутствовавших зрителей на выходе может получить бесплатный стакан пива. Также фанатам предложили бутылки с водой.

12 декабря «Копенгаген» обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0. Датская команда заняла второе место в группе А и вышла в 1/8 финала турнира.

Первые матчи плей-офф пройдут в феврале, ответные — в марте. Финал турнира состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.