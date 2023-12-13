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09:17, 13 декабря 2023Спорт

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

Передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Аризону» в матче НХЛ

Фото: Gene J. Puskar / AP

«Питтсбург Пингвинс» обыграл «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев дублями отметились Джейк Гюнцель и Джефф Картер. Также одержать победу команде помогла передача российского форварда Евгения Малкина.

«Питтсбург» благодаря победе набрал 27 очков и располагается на седьмом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Аризона» имеет в активе 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года, все это время он играет за «Питтсбург». В составе этой команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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