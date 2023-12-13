Посол России в США назвал Зеленского попрошайкой из Киева

Посол Антонов заявил, что поездка Зеленского в США получилась пустой

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон получилась пустой. Об этом в Telegram-канале российского диппредставительства заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева», — говорится в сообщении.

Посол также отметил, что новые антироссийские санкции и поставки вооружений не помогут Киеву и Зеленскому. По его словам, новые ограничения не повлияют на внешнеполитические приоритеты России, а американцы, в свою очередь, «рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта».

Ранее стало известно, что Зеленский попросил США поставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Отмечается, что США уже передавали Киеву модификации данной ракеты меньшей дальности.