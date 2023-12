Раскрыты негативные последствия пропуска завтрака

Завтрак — это не просто еда, а запускающий обмен веществ катализатор, поэтому его пропуск может привести к негативным последствиям для здоровья, заверила диетолог Кэролайн Янг. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!

Если полностью отказаться от завтрака, уровень сахара в крови может упасть, рассказала Янг. Среди последствий этого процесса она назвала раздражительность, усталость, невозможность сосредоточиться. «После ночного голодания необходимо повысить уровень сахара в крови. Сделать это можно только с помощью сбалансированного приема пищи», — заверила специалистка.

Ученые доказали, что незавтракающие люди находятся в зоне риска развития диабета II типа

К тому, же продолжила Янг, завтрак играет важную роль в поддержании обмена веществ. Тот же, кто периодически не завтракает, рискует набрать лишний вес из-за ухудшения метаболизма.

Отказ от пищи — это стресс для организма. Тело реагирует на него повышением уровня кортизола. Скачки гормона стресса в свою очередь влекут проблемы со сном и повышают аппетит Кэролайн Янг диетолог

Напоследок Янг объяснила, что завтрак также обеспечивает организм энергией на весь день, посколько он способствует лучшему усвоению еды в течение последующих приемов пищи. «Поскольку еда — это то, что дает нам энергию, отказ от завтрака может привести к усталости, затуманенности сознания, головным болям, перепадам настроения и ухудшению когнитивных функций», — подытожила специалистка.

