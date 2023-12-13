Роналду вложился в разработку компьютерной игры от белорусской студии

Криштиану Роналду вложился в разработку компьютерной игры от белорусской студии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду инвестировал в новый футбольный симулятор UFL от белорусской студии разработчиков Strikerz. Об этом сообщает Businesswire.

Форвард вместе с группой неназванных инвесторов вложил в создание компьютерной игры 40 миллионов долларов. Португалец также станет амбассадором UFL и займется продвижением симулятора.

«Участие Роналду в качестве инвестора — значительный шаг вперед и подтверждение нашего видения создания ведущей игры для фанатов футбола по всему миру. Криштиану разделяет наши ценности, и мы рады работать вместе», — заявил генеральный директор Strikerz Евгений Нашилов.

В октябре 2022 года Роналду купил самый дорогой дом в Португалии. Стоимость недвижимости, которая находится в 40 минутах езды от Лиссабона, оценивается в 21 миллион евро.