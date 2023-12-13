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20:42, 13 декабря 2023Россия

Российский губернатор призвал не запрещать аборты

Курский губернатор Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать аборты

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты». Его слова приводит РИА Новости.

«Мое стойкое убеждение и всей нашей команды, в том числе экспертов, что ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты. Ни в коем случае! Во-первых, это право женщины, во-вторых, есть множество показаний к этому, включая личное решение самой женщины», — сказал глава российского региона.

Губернатор также дал пояснения внесенному в областную думу законопроекту о запрете склонения к аборту. По его словам, власти подразумевали пропаганду образа жизни чайлдфри, которая, по его мнению, финансируется из-за рубежа.

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В случае, продолжил он, если супруги обсудили и пришли к выводу, что хотят сделать аборт, а врач в свою очередь заявил о соответствующих показаниях, то это не будет считаться склонением к прерыванию беременности.

13 декабря депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. В пояснительной записке к проекту говорится, что увеличение рождаемости в стране возможно за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

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      Никита Абрамов
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