В США рассказали о предупреждении Зеленскому перед визитом в США

WP: Зеленскому рекомендовали не делиться секретной информацией с Байденом

Советники Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился секретной информацией с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона. Инцидент вызвал сомнения в способности Вашингтона хранить секретные данные, пишет газета The Washington Post.

«Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты», — указывают журналисты.

В материале также указывается, что эту обеспокоенность выразили советники Владимира Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон. Политику советовали «не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе The Washington Post».

Утечка разведданных в Пентагоне произошла 7 апреля текущего года. Точное число засекреченных данных, попавших в сеть в начале апреля, неизвестно. The Associated Press ранее сообщало, что речь может идти о нескольких сотнях файлов. В основной массе это слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Украины. Некоторые данные были маркированы как «секретные» и «совершенно секретные».

Ранее стало известно, что Пентагон объявил о планах ужесточить контроль за секретными данными после одной из самых масштабных утечек. В ведомстве провели расследование за время которого были выработаны меры для дальнейшего предотвращения подобных инцидентов.