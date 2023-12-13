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12:17, 13 декабря 2023Ценности

В России продадут редкий кабриолет 66-летней давности

Скриншот: Avito

В России выставили на продажу редкий кабриолет Chevrolet Corvette C1, выпущенный в 1957 году. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто».

Речь идет о красном автомобиле с 5,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 250 лошадиных сил. По словам продавца, весь салон, включая торпедо и дверные карты, обшит натуральной кожей. Стоимость уникальной машины составляет 12 миллионов рублей.

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Среди прочего покупателям доступен к покупке один из первых автомобилей конвейерной сборки самого Генри Форда — Ford Model T 2.9 MT за 4,3 миллиона рублей. Кроме того, на платформе размещено объявление о продаже машины Tatra 57 1.2 MT, цена которой составляет 3,9 миллиона рублей. Автор публикации указал, что данное авто было выпущено в 1934 году.

В апреле в России также выставили на продажу легендарный суперкар Lamborghini Miura за 209 миллионов рублей. Название данной модели, разработанной дизайнером Марчелло Гандини, происходит от испанской ганадерии — фермы, где выращивали боевых быков для корриды. Впоследствии она стала культовой и считается одной из самых красивых в истории автомобилей.

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      Карина Черных
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