Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:05, 13 декабря 2023Россия

В Санкт-Петербурге третьеклассник не дошел из школы домой

На севере Петербурга третьеклассник не дошел из школы домой из-за наезда Skoda

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга третьеклассник не дошел из школы домой из-за наезда на него автомобиля Skoda. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, мальчика сбил 44-летний горожанин. Ребенок пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Третьеклассника в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, медики зафиксировали у него сотрясение головного мозга.

Сотрудники Госавтоиспекции выяснили, что водитель иномарки, наехавший на несовершеннолетнего, в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах пьяный водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Школьницу после происшествия доставили в больницу.

До этого самосвал сбил пенсионерку в Перми. После аварии пожилая женщина встала и ушла с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России вырастет один налог

      В России состоялась уникальная акция

      Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

      Из России запустят прямые рейсы в популярную страну Азии

      В Санкт-Петербурге третьеклассник не дошел из школы домой

      Дачникам назвали неожиданное свойство молотой корицы

      Потребление рыбы снизило риск задержки развития у детей

      Посол России в США назвал Зеленского попрошайкой из Киева

      Назван полезный при похудении кисломолочный продукт

      Легионер «Зенита» попросил отпустить его в Бразилию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости