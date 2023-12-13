В Санкт-Петербурге третьеклассник не дошел из школы домой

На севере Петербурга третьеклассник не дошел из школы домой из-за наезда Skoda

В Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга третьеклассник не дошел из школы домой из-за наезда на него автомобиля Skoda. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, мальчика сбил 44-летний горожанин. Ребенок пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Третьеклассника в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, медики зафиксировали у него сотрясение головного мозга.

Сотрудники Госавтоиспекции выяснили, что водитель иномарки, наехавший на несовершеннолетнего, в этом году не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах пьяный водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Школьницу после происшествия доставили в больницу.

До этого самосвал сбил пенсионерку в Перми. После аварии пожилая женщина встала и ушла с места происшествия.