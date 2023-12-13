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14:27, 13 декабря 2023Экономика

Tesla предупредила о подорожании популярных электрокаров

Reuters: Tesla Model 3 подорожает из-за потери налоговой льготы в $7500

Фото: Unsplash

Одна из самых популярных моделей Tesla подорожает из-за потери федеральной налоговой льготы. Об этом предупреждает Reuters.

С начала 2024 года покупатели самой дешевой модели автопроизводителя Tesla Model 3 больше не смогут рассчитывать на федеральную налоговую льготу в 7500 долларов (порядка 680 тысяч рублей). Ее размер будет снижен вдвое, до 3750 долларов, а условия получения — значительно усложнены.

Согласно Закону США о снижении инфляции, американские компании должны сделать производство электромобилей максимально независимым от Китая. Для получения льготы в 3750 долларов необходимо, чтобы как минимум половина компонентов аккумуляторов были произведены или собраны в Северной Америке, а 40 процентов сырья — поставлены из США или стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле. С 2025 года льготный электрокар не должен содержать никаких критически важных компонентов, произведенных в Китае, России, Северной Корее и Иране.

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Некогда самые популярные модели компании Илона Маска, Tesla Model 3, в США стоят от 38 990 долларов, или около 3,5 миллиона рублей. Как считают аналитики, в 2023 году Tesla может продать 1,8 миллиона электрокаров, и эта цифра может увеличиться на фоне новостей об отмене федеральных льгот.

В декабре обновленные седаны Tesla Model 3 появились у российских дилеров. Новинка компании в версии Long Lange с полным приводом и мощностью 450 лошадиных сил продается по цене от 6,85 до 7,5 миллиона рублей. При этом самую популярную модель Tesla можно привезти и под заказ из Китая — автомобиль в базовой комплектации с батареей меньшей емкости, задним приводом и мощностью 264 лошадиных силы обойдется в 5,2 миллиона.

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      Вячеслав Агапов
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