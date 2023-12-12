Названа цена на самую популярную Tesla в России

Autonews: обновленная Tesla Model 3 появилась в РФ по цене от 6,85 млн рублей

Обновленные седаны Tesla Model 3 появились у российских дилеров. Цены на обновленные седаны назвал Autonews.

Новинка компании в версии Long Lange с полным приводом и мощностью 450 лошадиных сил появилась у московских дилеров. Стоимость автомобиля составляет от 6,85 до 7,5 миллиона рублей. При этом самую популярную модель Tesla можно привезти и под заказ из Китая. Цены на автомобиль в базовой комплектации с батареей меньшей емкости, задним приводом и мощностью 264 лошадиных силы составят 5,2 миллиона. В Китае его можно приобрести за 261 400 юаней (около 3,3 миллиона рублей).

Обновленный седан Tesla Model 3 представили в Китае в сентябре 2023 года. У автомобиля переработали интерьер и добавили вентиляцию сидений. Из-за улучшенной аэродинамики увеличилась дальность хода — до 630 километров в зависимости от версии. Также в компании рассказали, что внедрили более жесткий кузов и обновили настройку подвески, чтобы машина более эффективно справлялась с неровностями на дороге, и улучшили шумоизоляцию.

Model 3 стала первой массовой моделью Tesla и долгое время была бестселлером компании Илона Маска. Как стало известно ранее, с 2024 года автомобили вырастут в цене из-за ужесточения выдачи налоговых льгот в США. До конца 2023-го покупатели могут рассчитывать на компенсацию 7500 долларов, или около 680 тысяч рублей. Позже ее размер будет снижен вдвое, до 3750 долларов.

В начале декабря компания Tesla начала поставки пикапа Cybertruck после длительных задержек. Стоимость машины начинается с 60 990 долларов, или около 5,5 миллиона рублей.