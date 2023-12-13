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19:35, 13 декабря 2023Путешествия

Женщины в России превзошли мужчин по количеству путешествий

«Туту»: 65 процентов россиянок совершают в год от одного до трех путешествий

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

В России женщины превзошли мужчин по количеству путешествий в год — 65 процентов против 35. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что россиянки предпочитают передвигаться на поезде (94 процента) и часто берут в поездку возлюбленных и детей. Больше всего путешествий совершают женщины в возрасте от 35 до 64 лет (75 процентов) с доходом в диапазоне от 16 до 75 тысяч рублей в месяц (67 процентов).

Еще 36 процентов отдают предпочтение полетам на самолетах, а 18 процентов — междугородним автобусам. В туры по России предпочитают ездить 26 процентов, в туры за границу — 23 процента. Общий бюджет поездки, включая дорогу, проживание, питание, развлечения, в среднем обходится от 20 до 120 тысяч рублей на всех участников (67 процентов).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил россиян о подорожании турпоездок на треть в 2024 году. По его словам, если авиасообщение будет расширяться, а конкуренция между авиакомпаниями сохранится, то рост цен на размещение может быть нивелирован подешевевшей перевозкой.

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      Зарина Дзагоева
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