Blue Origin назвала дату первого после аварии пуска New Shepard

Blue Origin: первый после аварии пуск корабля New Shepard состоится 18 декабря

Первый после аварии пуск суборбитального многоразового корабля New Shepard состоится не ранее понедельника, 18 декабря. Соответствующую дату в сети микроблогов X назвала компания Blue Origin.

Окно для запуска корабля откроется в понедельник. В ходе 24-й миссии New Shepard будет нести 33 научно-исследовательских нагрузки и 38 открытки.

Ранее Федеральное управление авиации США завершило расследование состоявшегося в сентябре 2022 года неудачного пуска New Shepard компании Blue Origin. Причиной нештатной ситуации с кораблем регулятор назвал «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами».