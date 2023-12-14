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18:00, 14 декабря 2023Наука и техника

Blue Origin назвала дату первого после аварии пуска New Shepard

Blue Origin: первый после аварии пуск корабля New Shepard состоится 18 декабря
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joe Skipper / Reuters

Первый после аварии пуск суборбитального многоразового корабля New Shepard состоится не ранее понедельника, 18 декабря. Соответствующую дату в сети микроблогов X назвала компания Blue Origin.

Окно для запуска корабля откроется в понедельник. В ходе 24-й миссии New Shepard будет нести 33 научно-исследовательских нагрузки и 38 открытки.

Ранее Федеральное управление авиации США завершило расследование состоявшегося в сентябре 2022 года неудачного пуска New Shepard компании Blue Origin. Причиной нештатной ситуации с кораблем регулятор назвал «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами».

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      Иван Потапов
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