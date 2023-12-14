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14:41, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Путин оценил перспективу отпустить подозреваемого в шпионаже журналиста из США

Путин: мы хотим договориться с США насчет возвращения журналиста WSJ Гершковича

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии оценил перспективу отпустить американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в соцсети «ВКонтакте».

Путин заявил, что Россия хочет договориться с США насчет освобождения Гершковича. «Эти договоренности должны быть взаимоприемлемые и должны устраивать обе стороны», — уточнил глава государства.

«Диалог идет на этот счет (о возвращении Гершковича в США — прим. «Ленты.ру»). Он не простой, я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом, мне кажется, мы говорим на понятном для друг друга языке. Надеюсь, что мы найдем решение», — добавил Путин.

В конце ноября суд Москвы продлил срок ареста американскому журналисту. Он останется под стражей до 30 января 2024 года.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении журналиста было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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      Евгения Наумова
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