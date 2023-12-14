В Кремле рассказали о наличии у России иммунитета против гибридной войны

Песков: гибридная война против РФ продолжается, но у Москвы есть иммунитет

Гибридная война против России продолжается, при этом Москва обрела иммунитет, и он будет работать. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, продолжается такая гибридная война против нас. И в этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок», — отметил представитель Кремля.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы. По его мнению, сейчас западные страны вступили в новую фазу противостояния с Россией.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Штаты не только развязали против России гибридную войну, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену в стране власти и организации внутрироссийской смуты.

