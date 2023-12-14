Главу района российского региона арестовали по делу о миллионном ущербе бюджету

В Красноярском крае суд арестовал главу Березовского района Швецова

В Красноярском крае суд арестовал бывшего главу Березовского района Виктора Швецова, который обвиняется в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Олеся Климова.

Экс-чиновник будет в СИЗО до 12 февраля 2024 года. Вину на допросе он не признал.

Прокурор настаивал на аресте Швецова из-за того, что он не живет по месту регистрации, а также обладает широким кругом связей в учреждениях различного уровня, поэтому может влиять на свидетелей и очевидцев преступления или скрыть доказательства.

Швецова задержали 13 декабря. Он проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, с октября 2017-го по февраль 2018 года госслужащий продал три участка общей площадью более 720 тысяч квадратных метров по заниженной стоимости. Таким образом, он нанес бюджету ущерб, который оценивается в более чем 47 миллионов рублей.