Обнаружен опасный парадокс ипохондрии

JAMA Psychiatry: люди с ипохондрией живут меньше

Ученые Швеции обнаружили опасный парадокс ипохондрии: люди, которые испытывают чрезмерный страх перед серьезными заболеваниями, живут меньше, чем те, кто не слишком озабочен проблемами со здоровьем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry.

Исследователи проанализировали данные 4129 человек с диагнозом «ипохондрия» и каждого из этой выборки сопоставили с 10 испытуемыми того же возраста, пола и места проживания. Ипохондрия представляет собой тревожное расстройство, симптомы которого выходят за рамки обычного беспокойства о здоровье. Пациенты не могут избавиться от своих страхов, несмотря на обычные медицинские осмотры и лабораторные анализы. Лечение может включать когнитивно-поведенческую терапию, методы релаксации и иногда прием антидепрессантов.

Общий уровень преждевременных фатальных исходов был выше у людей с ипохондрией и составлял 8,5 против 5,5 на 1000 человеко-лет. У людей с этим расстройством средний срок жизни был меньше на пять лет, при этом повышался риск заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а риск рака оставался таким же.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые из Мельбурнского университета нашли новое направление для лечения женского алкоголизма. Оказалось, что блокировка нейропептида CART может уменьшить потребление женщинами алкоголя, поскольку в этом случае вкус спиртного становится им неприятным.