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14:22, 19 сентября 2023Наука и техника

Найдено новое направление лечения женского алкоголизма

Neuropsychopharmacology: найдено новое направление лечения женского алкоголизма

Фото: Michael Discenza / Unsplash

Австралийские ученые из Мельбурнского университета нашли новое направление для лечения женского алкоголизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

В ходе экспериментов на мышах специалисты сосредоточились на CART — нейропептиде, который присутствует в мозге у всех животных. Этот белок связан энергетическим балансом, депрессией, тревожностью, системой вознаграждения, а также различными аддиктивными расстройствами. Авторов интересовало то, как мужской мозг отличается от женского при употреблении алкоголя.

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Они обнаружили, что при удалении CART из мозга мужчины пьют больше, а женщины — меньше. Интересно, что ситуация меняется в случае, если алкогольные напитки подслащены: тогда потребление женщинами возрастает. Команда предположила, что причина этого в горьком вкусе алкоголя. Другими словами, самкам был неприятен алкоголь без CART. Они также добавили, что вкус спиртных напитков — это важный фактор, который часто игнорируется, а на деле он может определять потребление алкоголя.

На основе открытия в будущем могут быть сформированы новые методы лечения женского алкоголизма. Такие подходы будут работать посредством ингибирования нейропептидной системы CART.

В августе 2023 года исследователи Медицинского центра Университета штата Огайо (США) представили метод лечения алкогольной зависимости при помощи генной терапии.

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    Елена Апазиди
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