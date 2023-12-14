Продажи игровых консолей в России резко выросли

«М.Видео-Эльдорадо»: в 2023 году продажи игровых консолей в России выросли вдвое

С января по ноябрь 2023 года в России резко выросли продажи игровых консолей. Об этом со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо» сообщает газета «Ведомости».

В количественном выражении рынок приставок увеличился почти вдвое и превысил отметку в миллион проданных устройств. Почти треть (35 процентов) продаж обеспечили приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, в денежном выражении популярные бренды заняли 85 процентов рынка. Всего консолей продали на 18 миллиардов рублей (годом ранее — на 8 миллиардов).

Продажи консолей на «Яндекс Маркете» и Wildberries за 11 месяцев выросли в 2,7 и 3,8 раза соответственно. Лидерами сегмента стали консоли PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. По оценке сооснователя студии Vengeance Games Константина Сахнова, объем продаж консолей в России до налогообложения составил 45 миллиардов рублей. В «М.Видео-Эльдорадо» объяснили рост популярности консолей восстановлением ассортимента за счет налаживания цепочек поставок, эффекта низкой базы, выходом ожидаемых игр и увеличением популярности гейминга в стране.

Покупать консоли стали чаще, несмотря на то, что ни один из крупных производителей не работает в России официально. Приставки ввозят по параллельному импорту, а покупки игр невозможны по российским картам. Однако логистические цепочки стали более стабильными, дистрибуторы и продавцы настроили свои финансовые и логистические ресурсы под спрос, пояснил руководитель направления розничных проектов IТ-холдинга Fplus Антон Фомин, и покупатели знают, что не останутся без контента.

В первом полугодии 2023 года продажи легальных видеоигр на дисках в России обрушились в четыре раза на фоне резкого роста цен и увеличения доли серого импорта. За шесть месяцев было продано 133,9 тысячи игр на физических носителях против 547,1 тысячи годом ранее. В денежном выражении продажи сократились на 57 процентов — с 2 миллиардов до 861 миллиона рублей.

За десять лет стоимость видеоигр на диске в России выросла в три раза и преодолела отметку в шесть тысяч рублей. Средняя стоимость одной игры на диске составляет 6,43 тысячи рублей. В 2014 году стоимость физического носителя с игрой составляла 2,21 тысячи рублей. РБК отмечает, что наиболее заметное подорожание произошло за последний год — в 2022 году игру можно было купить за 3,68 тысячи рублей.