Риелторы оценили предложение Путина по льготной ипотеке

«Жилфонд»: льготная ипотека для «вторички» может поднять цены на жилье

Расширение льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах России может спровоцировать скачок цен. Актуальность такой инициативы риелторы оценили в беседе с агентством РИА Новости.

Желающих купить недвижимость на льготных условиях появится немало, но продажи не увеличат прибавочную стоимость для экономики, пояснил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. По его словам, стимулировать стоит не рынок в целом, а определенные категории покупателей: учителей и врачей на время их работы в учреждении.

По мнению директора по продажам риелторской компании «Этажи» Сергея Зайцева, распространив льготные кредиты на «вторичку», власти ускорили бы процесс восстановления в этих областях комфортной жизни. Кроме того, это бы способствовало стратегическому развитию регионов. В настоящий момент возможностей для развертывания в новых регионах масштабного жилищного строительства не хватает, отметил руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик. Он считает, что было бы логично расширить льготную ипотеку именно для таких территорий.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии предложил давать льготную ипотеку на вторичное жилье в новых регионах страны и на Дальнем Востоке. Новостроек, на которые распространяются действующие госпрограммы кредитования, в этих локациях недостаточно, отметил президент.