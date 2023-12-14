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15:34, 14 декабря 2023Экономика

Украинское IT оказалось главной статьей экспорта страны

Вице-премьер Украины Федоров назвал целью сделать страну главным IT-хабом Европы
СюжетКурс доллара:

Фото: Dmitry Chernyshov / Unsplash

В 2023 году главной статьей экспорта Украины станут IT-услуги, по предварительным оценкам, на них придется 41,5 процента от общего экспорта. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он сослался на исследование «Ukraine 2023: Адаптивность и устойчивость во время войны», которое было выполнено Львовским ИТ Кластером в партнерстве с Министерством цифровой трансформации.

В работе сказано, что за 2023 год число украинских IT-специалистов увеличилось на 8 процентов, до 307 тысяч человек, а их средняя зарплата достигла 2630 долларов (235 тысяч рублей по курсу на 14 декабря).

По словам чиновника, власти работают над тем, чтобы сделать страну главным IT-хабом Европы, стать лидерами в развитии цифровой экономики и увеличить долю IT в ВВП страны до десяти процентов.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале этого года ВВП Украины вырос на 9,3 процента в годовом выражении и на 0,7 процента по отношению ко второму кварталу с учетом сезонного фактора. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), украинская экономика продемонстрировала «замечательную устойчивость» в сложных условиях.

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      Платон Щукин
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