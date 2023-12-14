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20:14, 14 декабря 2023Наука и техника

Компания Безоса попробует посадить ступень New Glenn при первом пуске ракеты

Хоффман: Blue Origin попробует посадить New Glenn при первом пуске ракеты

Фото: Mike Blake / Reuters

Подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin попробует посадить первую ступень перспективной тяжелой ракеты New Glenn при ее первом пуске. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Как заявил на конференции по космической энергетике Ассоциации космических сил в Орландо вице-президент Blue Origin по госконтрактам Ларс Хоффман, компания планирует посадить первую ступень перспективного носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.

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В дальнейшем Blue Origin намерена повторно использовать всю ракету. «Мы находимся на пути к полному повторному использованию в долгосрочной перспективе, и это наша цель», — сказал Хоффман.

В сентябре обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер сообщил, что в декабре должность генерального директора Blue Origin вместо Боба Смита займет Дэйв Лимп.

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      Иван Потапов
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