МИД Румынии вызвал российского посла из-за дрона

МИД Румынии вызвал посла РФ Кузьмина из-за падения дрона на границе с Украиной

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии после падения неизвестного дрона недалеко от границы с Украиной в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщает румынское дипломатическое ведомство.

«Государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил твердый протест румынских властей в связи с новым инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

О падении неизвестного дрона ранее сообщали румынские военные. По их данным, беспилотник, предположительно, упал в ночь на 14 декабря во время российских атак на черноморскую портовую инфраструктуру. Ими были оперативно приняты меры для обеспечения безопасности на месте для начала расследования инцидента.

В свою очередь МИД Румынии уже выразил протест в связи с очередным «нарушением воздушного пространства страны».