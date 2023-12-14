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21:30, 14 декабря 2023Спорт

МОК назвал доступные для россиян и белорусов виды спорта на Олимпиаде-2024

Борьба, велоспорт, плавание и гребля будут доступны для РФ и Белоруссии на ОИ

Фото: POOL / Reuters

Российские и белорусские спортсмены на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже смогут посоревноваться в борьбе, гребле, велоспорте и плавании. О доступных для представителей страны видах спорта РБК сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«На сегодняшний день спортсмены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) получили одиннадцать квот на Олимпийские игры в Париже: шесть по борьбе, три по велоспорту, одну по академической гребле и одну по плаванию», — сообщили в МОК.

Там не уточнили, какие из квот завоеваны россиянами, а какие — белорусами. Имена атлетов, по словам представителей МОК, будут названы на более позднем этапе допуска.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).

При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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