Мальчик нашел ядовитую змею среди подарков под рождественской елкой

Newsweek: в Австралии мальчик нашел ядовитую сетчатую коричневую змею под елкой

В Австралии маленький ребенок обнаружил опасную змею под рождественской елкой. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел в городе Харви-Бей, штат Квинсленд. Ядовитая рептилия заползла в дом и притаилась среди подарков. Когда мальчик нашел змею, он сразу рассказал об этом матери. Сперва женщина решила, что сын пошутил, однако все же заглянула под елку. Убедившись, что в доме действительно находится опасная рептилия, она незамедлительно обратилась за помощью к ловцу змей.

Прибывший в дом специалист Дрю Годфри заявил, что в дом семьи проникла сетчатая коричневая змея, токсичность яда которой занимает второе место среди всех сухопутных змей в мире. Длина рептилии составила около 50 сантиметров. Годфри успешно поймал ее. «С такими маленькими и быстрыми змеями очень опасно иметь дело. Она может добраться до моей руки быстрее, чем взрослая особь», — говорит Годфри.

По словам ловца змей, сетчатая коричневая змея, как и большинство других видов, не агрессивна и может укусить только в том случае, если почувствует угрозу. «Змеи боятся нас, поэтому она и пыталась спрятаться среди подарков. Она не собирается никого кусать, но если ее побеспокоить, она будет защищаться», — объяснил специалист.

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