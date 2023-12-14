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11:08, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Уехавший в США российский комик раскритиковал журналистов за публикацию о нем

Уехавший в США комик Незлобин раскритиковал СМИ за статьи о покупке им икры

Кадр: @nezlobinofficial

Известный российский комик Александр Незлобин, уехавший в США, ответил на публикации о покупке им 350 граммов черной икры. На эту тему он высказался в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Незлобин опубликовал скриншот публикации о себе и поиронизировал над тем, что авторам материала пришлось переводить фунты в граммы. «Какой *** [ерундой] занимаются журналисты у нас», — раскритиковал юморист статьи о себе.

Ранее СМИ рассказали, что Незлобин опубликовал у себя в соцсетях ролик, в котором он покупает черную икру. Отмечалось, что комик приобрел 350 граммов деликатеса.

Перед этим сообщалось, что юморист продал квартиру в Москве. По данным СМИ, речь идет о двухкомнатной квартире в Тверском районе столицы.

Незлобин в 2021 году переехал в США. Там он продолжил строить карьеру комика. Он рассказывал, что эмигрировал в эту страну, поскольку всегда считал, что стендап развит на высоком уровне только в США.

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      Маргарита Щигарева
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