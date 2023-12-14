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19:25, 14 декабря 2023Забота о себе

Одну группу россиян призвали отказаться от оливье в новогоднюю ночь

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Диетолог Наталья Круглова призвала россиян с панкреатитом отказаться от традиционного новогоднего салата оливье. О том, чем это блюдо может навредить в праздничную ночь, специалистка рассказала в комментарии для NEWS.ru.

Диетолог предупредила, что калорийный оливье противопоказан четырем группам людей: тем, кто недавно перенес операцию на органах пищеварения, а также людям, у которых есть язва, обострение холецистита или панкреатита.

С этими заболеваниями необходима щадящая диета, объяснила Круглова. Оливье же, по ее заверениям, противопоказан людям с проблемами ЖКТ.

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      Алиса Дмитриева
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