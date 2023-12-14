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18:38, 14 декабря 2023Спорт

Олимпийская чемпионка оценила целесообразность поездки россиян на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка Шишкина призвала российских спортсменок ехать на ОИ-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры
Алла Шишкина

Алла Шишкина. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оценила целесообразность поездки российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она призвала атлетов, которых допустят к соревнованиям, принять в них участие. «Когда я была спортсменкой, я, естественно, тоже думала о том, что неважно, нейтральный статус у нас или нет. Я всегда говорила о том, что все знают, из какой мы страны, нас знают в лицо», — заявила Шишкина.

Она добавила, что в синхронном плавании и некоторых других видах спорта россиян точно не допустят до соревнований. «МОК больше половины наших спортсменов сразу же от Олимпийских игр отстранил. Тут даже ты не решаешь, едешь или нет», — отметила Шишкина.

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Ранее президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года. «Я всегда говорил, что спортсменам надо давать возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, что это наши спортсмены, под нашим флагом или нет», — заявил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). По последним данным, на турнир квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, в том числе относящиеся к структурам ЦСКА и «Динамо». Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

Шишкина — олимпийская чемпионка 2012, 2016 и 2021 годов. Все медали она завоевала в групповых соревнованиях. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.

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      Алексей Гусев
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