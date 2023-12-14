Песков прокомментировал информацию о месте размещения предвыборного штаба Путина

Песков о размещении предвыборного штаба Путина: все будем сообщать своевременно

Общественность проинформируют о месте размещения предвыборного штаба президента России Владимира Путина. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее издание РБК сообщило, что предвыборный штаб Путина планируется разместить в Гостином Дворе.

«Все будем сообщать своевременно», — сказал представитель Кремля.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря. 13 декабря его кандидатуру на пост главы государства поддержала партия «Единая Россия».

