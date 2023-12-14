Посол Израиля заявила о невозможности создания палестинского государства

Посол Израиля Хотовели: у палестинцев не будет собственного государства

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели заявила о невозможности создания палестинского государства после окончания боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Sky News.

По ее словам, палестинцы никогда не хотели «иметь государство рядом с Израилем, они хотели государство от реки до моря».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа. Как считают военные Израиля, данную сеть туннелей используют боевики палестинского исламистского движения ХАМАС.

12 декабря президент США Джо Байден пообещал Израилю военную помощь до полного уничтожения ХАМАС.