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06:42, 14 декабря 2023Мир

Посол Израиля заявила о невозможности создания палестинского государства

Посол Израиля Хотовели: у палестинцев не будет собственного государства
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели заявила о невозможности создания палестинского государства после окончания боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Sky News.

По ее словам, палестинцы никогда не хотели «иметь государство рядом с Израилем, они хотели государство от реки до моря».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа. Как считают военные Израиля, данную сеть туннелей используют боевики палестинского исламистского движения ХАМАС.

12 декабря президент США Джо Байден пообещал Израилю военную помощь до полного уничтожения ХАМАС.

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      Марина Совина
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