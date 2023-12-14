Названы главные отличия PlayStation от Xbox

XYZ School: российских фанатов PlayStation оказалось в 3,8 раза больше, чем Xbox

Российские геймеры чаще предпочитали PlayStation приставкам Xbox. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Согласно опросу игроков, фанатов PlayStation среди российской аудитории оказалось в 3,8 раза больше, чем Xbox. Респонденты назвали главные факторы при выборе консоли. На первом месте оказалась производительность, на втором — наличие эксклюзивных игр, на третьем — стоимость приставки и игр. Также потребители обращают внимание на совместимость с предыдущими поколениями и репутацию бренда.

Геймеры перечислили основные отличия PlayStation и Xbox, сделав акцент на недостатках приставок. Главным минусом PS назвали стоимость игр и подписки PlayStation Plus. Также игроки отметили проблемы с совместимостью и доступность приставок.

Главным недостатком Xbox россияне выбрали ограниченное количество эксклюзивов. Помимо этого, геймеры отметили не очень удобный пользовательский интерфейс системы, а также не самый продвинутый контроллер.

Ранее в XYZ School сообщили, что геймеры из России назвали ноутбуки ASUS ROG лучшими игровыми ПК. В топ также вошли MSI и Lenovo Legion.