Путин назвал «почетное» место Украины в Европе

Путин: Украина заняла почетное место беднейшей страны Европы

Молдавия совсем недавно была беднейшей страной Европы, сейчас это «почетное» место заняла Украина. Об этом заявил президент России в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет в ВК «Ленты.ру».

Российский лидер упомянул, что европейские страны, считающие себя партнерами Киева, блокируют экспорт украинской сельхоз продукции. Причиной таких действий президент назвал наличие у этих стран собственных интересов.

Путин также заявил, что конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями. Он назвал происходящее трагедией и подчеркнул, что Россию вынудили начать спецоперацию.

Президент России уточнил, что мир с Киевом будет тогда, когда Москва достигнет своих целей. К таким целям он отнес денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус страны.