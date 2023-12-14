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15:26, 14 декабря 2023Бывший СССР

Путин назвал «почетное» место Украины в Европе

Путин: Украина заняла почетное место беднейшей страны Европы
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Молдавия совсем недавно была беднейшей страной Европы, сейчас это «почетное» место заняла Украина. Об этом заявил президент России в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет в ВК «Ленты.ру».

Российский лидер упомянул, что европейские страны, считающие себя партнерами Киева, блокируют экспорт украинской сельхоз продукции. Причиной таких действий президент назвал наличие у этих стран собственных интересов.

Путин также заявил, что конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями. Он назвал происходящее трагедией и подчеркнул, что Россию вынудили начать спецоперацию.

Президент России уточнил, что мир с Киевом будет тогда, когда Москва достигнет своих целей. К таким целям он отнес денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус страны.

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      Алевтина Запольская
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