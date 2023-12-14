Президент впервые с 2021 года проведет прямую линию и пресс-конференцию. О чем его спросят россияне?

Путин 14 декабря подведет итоги на совмещенной прямой линии и пресс-конференции

14 декабря президент России Владимир Путин впервые с 2021 года ответит на вопросы граждан в рамках 20-й прямой линии. В этот раз ее объединят в единый формат с большой пресс-конференцией, называться программа будет «Итоги года с Владимиром Путиным». Как следует из программы российских телеканалов, она начнется в 12:00 по московскому времени. Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше полутора миллионов вопросов.

Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пресс-конференцию и прямую линию с Путиным решили объединить, чтобы подвести итоги года сразу по всем направлениям. Представители прессы и граждане будут задавать вопросы главе государства поочередно.

Будут модераторы, как всегда, они будут сидеть с Путиным вместе, они будут модерировать ту часть, которая касается прямой линии, то есть вопросов граждан.

А я тоже буду на своей жердочке сидеть, как обычно это делаю, но уже пытаться модерировать общение президента с журналистами, которые будут в аудитории Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

По словам представителя Кремля, модерировать прямую линию будут ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин

Россияне чаще всего спрашивают Путина про СВО и нехватку учителей и врачей

По данным на вечер 12 декабря, число обращений россиян к Путину превысило полтора миллиона.

По словам Пескова, большая часть вопросов касается специальной военной операции. На втором месте — социальные вопросы, особенно о медицинском обслуживании. «Во весь рост стоит проблема нехватки кадров — врачей и учителей. Это огромная проблема, и она очень хорошо видна в этом срезе», — сообщил он.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Песков заявил, что те вопросы, которые не удастся затронуть в ходе прямой линии, в течение года будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом при участии глав регионов.

Первая прямая линия с президентом прошла больше 20 лет назад

Впервые Путин вышел в прямой эфир для общения с россиянами спустя полтора года после избрания на первый срок — 24 декабря 2001 года.

За 20 лет президент провел 19 прямых линий. В 2020 году прямая линия не проводилась, однако ее элементы были включены в большую пресс-конференцию Путина. Последнее на данный момент общение главы государства с россиянами в прямом эфире состоялось в июне 2021 года.

Самая продолжительная прямая линия прошла в 2013 году, она продлилась 4 часа 47 минут. За это время Путин ответил на 85 вопросов более чем из трех миллионов. Количество зрителей эфира за 20 лет постоянно менялось. Рекордный показатель — 8,3 миллиона человек — у прямой линии 2015 года.

Где смотреть прямую линию Путина 2023 года?

Прямая линия с президентом традиционно транслируется в прямом эфире федеральных телеканалов. Ее уже поставили в сетку вещания телеканалы Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и другие. Традиционно она также будет идти на волнах информационных радиостанций.