Шайба попала в голову ребенка во время матча ВХЛ

Шайба попала в голову ребенка во время матча ВХЛ между «Бураном» и «Динамо»

Во время матча Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между воронежским «Бураном» и петербургским «Динамо» произошел инцидент с участием ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В ходе игры шайба вылетела за пределы площадки и попала в голову юному болельщику, стоявшему на трибуне. Пострадавшему принесли лед, который тот приложил к ушибленному месту.

Сейчас представители «Бурана» разыскивают родителей мальчика. Воронежский клуб хочет принести извинения и компенсировать ущерб, причиненный болельщику.

Встреча между «Бураном» и петербургским «Динамо» прошла в среду, 13 декабря, в Воронеже. Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.