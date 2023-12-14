Шайба попала в голову ребенка во время матча ВХЛ
Шайба попала в голову ребенка во время матча ВХЛ между «Бураном» и «Динамо»
Во время матча Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между воронежским «Бураном» и петербургским «Динамо» произошел инцидент с участием ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В ходе игры шайба вылетела за пределы площадки и попала в голову юному болельщику, стоявшему на трибуне. Пострадавшему принесли лед, который тот приложил к ушибленному месту.
Сейчас представители «Бурана» разыскивают родителей мальчика. Воронежский клуб хочет принести извинения и компенсировать ущерб, причиненный болельщику.
Встреча между «Бураном» и петербургским «Динамо» прошла в среду, 13 декабря, в Воронеже. Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.