Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года

«Известия»: Силуанов заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5 %

Экономика России по итогам 2023 года вырастет на 3,5 процента, в следующем году положительные тренды сохранятся, спрогнозировал в интервью «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.

«Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь», — заявил министр финансов.

Он пояснил, что власти поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость России. «Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5 процента, в следующем — также положительные тренды», — сказал Силуанов.

По предварительной оценке Минэкономразвития, с января по октябрь текущего года рост ВВП России составил 3,2 процента. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны по итогам текущего года составит около трех процентов.