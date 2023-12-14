Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
01:14, 14 декабря 2023Экономика

Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года

«Известия»: Силуанов заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5 %
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экономика России по итогам 2023 года вырастет на 3,5 процента, в следующем году положительные тренды сохранятся, спрогнозировал в интервью «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.

«Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. И можно сказать, мы выбрали правильный путь», — заявил министр финансов.

Он пояснил, что власти поддержали людей и главные отрасли экономики, которые обеспечивали занятость граждан и технологическую независимость России. «Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5 процента, в следующем — также положительные тренды», — сказал Силуанов.

По предварительной оценке Минэкономразвития, с января по октябрь текущего года рост ВВП России составил 3,2 процента. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны по итогам текущего года составит около трех процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент впервые с 2021 года проведет прямую линию и пресс-конференцию. О чем его спросят россияне?

      МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

      Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года

      Финансовый план России назвали «бюджетом победы»

      Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

      65-летняя Мадонна снялась в кожаном боди и сетчатых колготках

      Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

      Песков ответил на слова Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя

      Песков оценил борьбу России с санкциями

      Песков назвал дефицитные у Запада черты дипломатии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости