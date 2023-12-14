Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 14 декабря 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива

Стилист Плиско: бархатное платье идеально подойдет для новогоднего корпоратива

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива. Соответствующий материал публикует Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка обратила внимание на бархатное платье любой длины с открытой спиной или различными декоративными элементами в виде вырезов и драпировок. Помимо этого, по словам эксперта, для мероприятия идеально подойдет костюм в пижамном стиле. «Они обычно сделаны из атласной ткани, рубашка оверсайз плюс брюки», — уточнила она.

Стилистка также предложила рассмотреть блестящее платье из ткани с пайетками. «Оно может быть макси в пол с разрезом спереди, а также миди или мини», — рассказала Плиско. Вдобавок она посоветовала примерить жакет или смокинг в комбинации с кружевной юбкой или брюками.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

«Пятое — юбка с пайетками. Она может быть макси или мини. Идеально будет в комбинации с лонгсливом или с белой рубашкой», — подытожила собеседница издания.

Ранее в декабре были раскрыты самые популярные новогодние подарки у россиян. Сотрудник Wildberries заявил, что популярностью пользуются игрушки, электроника, бытовая техника, товары для дома и кухни.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией спустя сутки после открытия

      Китай третий раз запустил возвращаемый космоплан

      Бывший командующий НАТО признал неспособность ВСУ справиться с российской армией

      Командир взвода ВСУ получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей

      Названа новая дата закрытия всех КПП на границе Финляндии для россиян

      Румынские военные обнаружили воронку от дрона

      Российский блогер-миллионер рассказал о нежелании работать

      Россиянин расправился с женой во время ссоры и пошел под суд

      В Кремле назвали экспромтом ответ Путина «двойнику» на вопрос о двойниках

      Российского стоматолога обвинили в домогательствах к школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости