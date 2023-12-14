Стилистка назвала россиянкам пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива

Стилист Плиско: бархатное платье идеально подойдет для новогоднего корпоратива

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам пять лучших нарядов для новогоднего корпоратива. Соответствующий материал публикует Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка обратила внимание на бархатное платье любой длины с открытой спиной или различными декоративными элементами в виде вырезов и драпировок. Помимо этого, по словам эксперта, для мероприятия идеально подойдет костюм в пижамном стиле. «Они обычно сделаны из атласной ткани, рубашка оверсайз плюс брюки», — уточнила она.

Стилистка также предложила рассмотреть блестящее платье из ткани с пайетками. «Оно может быть макси в пол с разрезом спереди, а также миди или мини», — рассказала Плиско. Вдобавок она посоветовала примерить жакет или смокинг в комбинации с кружевной юбкой или брюками.

«Пятое — юбка с пайетками. Она может быть макси или мини. Идеально будет в комбинации с лонгсливом или с белой рубашкой», — подытожила собеседница издания.

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