SAK: в Финляндии анонсировали крупную забастовку против действий властей

В Финляндии анонсировали крупную забастовку против против проводимых реформ в сфере трудового законодательства. Об этом сообщили в заявлении Центрального объединения профсоюзов Финляндии (SAK), опубликованном на их сайте.

«SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников. Это то, на что мы надеемся», — отмечается в заявлении организации.

В частности, представители профсоюзов не согласны с планируемой пенсионной реформой, а также изменениями, которые упростят процедуру увольнения сотрудников и осложнят организацию забастовок.

Ранее Совет Европы (СЕ) раскритиковал Финляндию за закрытие границы с Россией и напомнил ей о необходимости соблюдать права беженцев. Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович направила министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен письмо, в котором заявила, что права человека необходимо соблюдать и в сложных ситуациях. По мнению Миятович, заслуживающие осуждения действия другого государства не отменяют международных обязательств Финляндии.