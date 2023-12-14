Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 14 декабря 2023Мир

В Финляндии анонсировали крупную забастовку против действий властей

SAK: в Финляндии анонсировали крупную забастовку против действий властей

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

В Финляндии анонсировали крупную забастовку против против проводимых реформ в сфере трудового законодательства. Об этом сообщили в заявлении Центрального объединения профсоюзов Финляндии (SAK), опубликованном на их сайте.

«SAK хочет немедленно начать переговоры по урегулированию ситуации на рынке труда, если правительство даст сигнал о своей готовности учитывать потребности работников. Это то, на что мы надеемся», — отмечается в заявлении организации.

В частности, представители профсоюзов не согласны с планируемой пенсионной реформой, а также изменениями, которые упростят процедуру увольнения сотрудников и осложнят организацию забастовок.

Ранее Совет Европы (СЕ) раскритиковал Финляндию за закрытие границы с Россией и напомнил ей о необходимости соблюдать права беженцев. Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович направила министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен письмо, в котором заявила, что права человека необходимо соблюдать и в сложных ситуациях. По мнению Миятович, заслуживающие осуждения действия другого государства не отменяют международных обязательств Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО сочли поводом для открытого столкновения с Россией. Когда Киев начнет применять истребители?

      Российского композитора экстренно госпитализировали из-за падения

      Частную миссию с выходом в открытый космос перенесли

      В России нашли способ сделать автомобили дешевле

      Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

      Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

      Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за «Вани»

      Названа причина падения промышленного производства в Европе

      Ида Галич показала фигуру в трусах

      В консульском отделе России в США сократят 40 процентов штата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости