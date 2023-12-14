В Кремле назвали экспромтом ответ Путина «двойнику» на вопрос о двойниках

Песков: ответ Путина на вопрос о двойниках был экспромтом

Президент России Владимир Путин не знал, что его цифровая копия, на вопрос которой глава государства ответил в ходе прямой линии, спросит про двойников. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot.

Представитель Кремля подчеркнул, что ответ президента был экспромтом.

14 декабря в ходе прямой линии с Путиным студент из Санкт-Петербурга, используя изображение и голос главы государства, спросил, правда ли у него много двойников. Отвечая на вопрос, глава государства заявил, что видит на экране своего первого двойника. «Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — сказал он.

Ранее Песков, отвечая на аналогичный вопрос журналистов, подчеркнул, что «Путин у нас один». До этого представитель Кремля заявлял, что подобные сообщения относятся к категории абсурдных информационных уток, которые вызывают лишь улыбку.