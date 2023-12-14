«Вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом» Путин пообщался со своим первым двойником

Президент РФ Путин назвал виртуального студента СПбГУ своим первым двойником

Президент России Владимир Путин в прямом эфире пообщался со своим первым двойником. Встреча главы государства с его цифровой копией произошла в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». «Лента.ру» вела трансляцию в сети «ВКонтакте».

Путину на прямой линии задал вопрос об искусственном интеллекте (ИИ) студент из Санкт-Петербурга. Он записал видеообращение с помощью технологии дипфейк, используя изображение и голос настоящего Путина. «Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще: как вы относитесь к тем опасностям, которые несут в наши жизни искусственный интеллект и нейросети?» — задал вопрос двойник президента.

Путин заявил, что увидел своего первого двойника

Путин в ходе беседы объявил, что на экране видит первого своего двойника. Президент в ответ заявил, что двойник может быть на него похожим и говорить его голосом. Однако это должен делать только сам президент.

Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я Владимир Путин президент России

В ходе прямой линии президент прокомментировал распространение ИИ. «Предотвратить развитие ИИ невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении», — заявил Путин. При этом президент заметил, что никто не знает глобальных последствий взрывного роста ИИ: «чем это закончится — неизвестно».

Также Путин призвал лидеров в сфере искусственного интеллекта договариваться между собой, чтобы не допустить опасности для человечества. «В свое время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу, и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает — тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становится неприемлемым», — рассказал Путин.

Вопрос двойников Путина давно мучает россиян

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался. В 2021 году Кремль сообщил, что Путин знает про теории о его двойниках и воспринимает их с улыбкой.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В 2023 году слухи о двойниках президента прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «У президента России нет никаких двойников», — заявил пресс-секретарь Путина. Представитель Кремля добавил, что ничего, кроме улыбки, подобные утки не вызывают.

Нет. Никаких нет двойников — что касается работы и так далее. Это относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Тогда же начали появляться слухи о том, что Путин сидит в бункере, тогда как с людьми общается его двойник. По словам представителя Кремля, президент был и остается активным, сам посещает мероприятия и никогда не сидел ни в каких бункерах.

Также в сети распространялась информация, что именно двойник Путина ездил в зону специальной военной операции (СВО), в частности, в Херсонскую область и Луганскую народную республику в апреле. По словам пресс-секретаря главы государства, такие предположения являются весьма странными.