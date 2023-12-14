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00:30, 14 декабря 2023Россия

В Кремле рассказали о жертвующем своим сном ради работы Путине

Пресс-секретарь Песков: Путин часто жертвует своим сном ради рабочей программы
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин часто жертвует своим сном ради рабочей программы, это касается и международных поездок, и его поездок по стране. Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда он готовится к таким крупным мероприятиям, конечно же, приходится жертвовать сном. Он действительно работает и с обращениями граждан, он очень внимательно относится к теме подготовки», — заявил пресс-секретарь главы государства, имея в виду его подготовку к совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Ранее Песков раскрыл волнующие россиян вопросы к Путину. По его словам, прежде всего жителей страны интересует тема специальной военной операции. На втором по популярности месте — вопросы по социальной сфере, добавил Песков.

Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 14 декабря.

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      Марина Совина
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