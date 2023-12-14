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07:45, 14 декабря 2023Россия

В Кремле высказались о мерах эпидбезопасности Путина в предвыборную кампанию

Песков: меры эпидбезопасности Путина перед выборами президента будут соблюдены
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Меры эпидемиологической безопасности в отношении президента России Владимира Путина в период предвыборной кампании будут соблюдаться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

«Разумеется, меры безопасности, эпидемиологической безопасности будут применяться все те, которые необходимы. Но мы видим с вами, что это не является препятствием для широкоформатного и личного общения Путина с теми, с кем он считает необходимым», —сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что меры защиты Путина от вирусов принимаются и будут приниматься в будущем. По его словам, прекращение пандемии не означает, что вирусы перестали распространяться.

В Кремле сохраняются меры предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса. Сотрудники администрации президента часто делают тест на COVID-19, добавлял Песков.

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      Анастасия Шейкина
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