Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 14 декабря 2023Россия

В российском городе неизвестные испортили баннер с участником СВО

В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами баннер с участником СВО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами и испортили баннер с участником специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила на странице во «ВКонтакте» волонтер Ксения Терукова. Ее записью также поделился бывший глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.

По словам Теруковой, информационные щиты с лицами военнослужащих начали устанавливать недавно. «А какие-то особо храбрые сограждане решили показать свое гнилое "я". Вооружились яйцами и пошли сражаться с изображением воина», — написала она.

Волонтер назвала поступок неустановленных горожан глупым и предложила им самим отправиться в зону боевых действий. «У вас много яиц? Тогда ждем "за лентой" [за госграницей]!» — заключила Терукова.

Ранее в Омске директора одной из школ обвинили в отказе установить памятную доску в честь участвовавшего в СВО бойца. Мэр города Сергей Шелест отверг эти обвинения и пояснил, что согласование любых мемориалов не входит в компетенцию директора школы. «Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам», — подчеркнул глава города.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле определились с местом размещения предвыборного штаба Путина

      Сильные снегопады в России объяснили

      В российском городе неизвестные испортили баннер с участником СВО

      В российском городе пропал отец с двухлетним ребенком

      Организовавший хищение у ФСБ 153 миллионов рублей бизнесмен скрылся от следствия

      В США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу

      Цены на бензин в Аргентине выросли на 40 процентов после девальвации

      В Сенате США заявили о приближении к соглашению по помощи Украине

      Едва чувствующему оргазмы пожилому мужчине дали совет

      В ЛНР сообщили о гибели бойцов ВСУ при попытке выстрелить из миномета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости