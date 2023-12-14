В российском городе неизвестные испортили баннер с участником СВО

В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами баннер с участником СВО

В Петрозаводске неизвестные забросали яйцами и испортили баннер с участником специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила на странице во «ВКонтакте» волонтер Ксения Терукова. Ее записью также поделился бывший глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.

По словам Теруковой, информационные щиты с лицами военнослужащих начали устанавливать недавно. «А какие-то особо храбрые сограждане решили показать свое гнилое "я". Вооружились яйцами и пошли сражаться с изображением воина», — написала она.

Волонтер назвала поступок неустановленных горожан глупым и предложила им самим отправиться в зону боевых действий. «У вас много яиц? Тогда ждем "за лентой" [за госграницей]!» — заключила Терукова.

Ранее в Омске директора одной из школ обвинили в отказе установить памятную доску в честь участвовавшего в СВО бойца. Мэр города Сергей Шелест отверг эти обвинения и пояснил, что согласование любых мемориалов не входит в компетенцию директора школы. «Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам», — подчеркнул глава города.